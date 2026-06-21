Россиянка прошла 1800 км пешком от Владивостока до Амурской области

Путешественница Валентина Косова, инструктор по пешему туризму и член Русского географического общества, проходит пешком маршрут от Владивостока до Териберки — от Тихого океана до Ледовитого. О своем проекте «Одна страна, два океана» она рассказала 360.ru.

«Путешествие я начала 3 апреля. Вот уже больше чем два с половиной месяца нахожусь в пути, сейчас я в Амурской области рядом с поселком Магдагачи», — поделилась Косова.

На сегодняшний день она преодолела более 1800 километров. Путешественница передвигается с туристической тележкой, в которой везет весь груз. Она планирует дойти до Териберки к июлю 2027 года, а затем вернуться на Камчатку по Северному морскому пути. В этом ей помогает Русское географическое общество.

«Самый лучший коллектив, руководители, дети мои любимые, их родители — все это мне пришлось оставить ради того, чтобы прожить свою маленькую мечту», — призналась собеседница 360.ru.

По ее словам, самые сложные моменты в пути — это жара, подъемы в горку и необходимость соблюдать самодисциплину. За день женщина проходит от 30 до 40 километров.

Самым большим открытием, призналась Косова, стали люди — добрые и отзывчивые. Особенно она подружилась с байкерами, которые сопровождают ее на разных участках дороги. Из происшествий — укус клеща и встреча со змеями, но все обошлось.

«Иду только вперед. Всем желаю удачи, живите по мечте, и давайте вместе посмотрим, куда эти мечты приводят», — добавила путешественница.

Единственный участок, который ей пришлось проехать на машине, — Амурский мост, где пеший переход запрещен.

Косова также является волонтером группы помощи морским млекопитающим «Друзья океана» и планирует проводить наблюдения за животными во время следования по Северному морскому пути.