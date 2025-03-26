Москвич простил коллегу, пытавшего отравить его слойками с ртутью

Житель Москвы простил коллегу пытавшегося отравить его выпечкой с ртутью. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальные судебные документы.

«[Мужчина] принес извинения потерпевшему, предлагал возместить причиненный вред. Потерпевший претензий к обвиняемому не имел, принял извинения», — сообщил источник агентства.

В середине февраля Зюзинский суд столицы отправил отравителя в СИЗО.

Известно, что москвич пошел на такой шаг из-за ревности. Он был влюблен в девушку, которая также нравилась пострадавшему. Накормив приятеля слойками с ртутью, злоумышленник имитировал и свое отравление, чтобы замести следы.

Обоих доставили в НИИ имени Склифосовского. По первоначальной версии, ртуть якобы уже была в выпечке, которую они купили в местной пекарне.

Во время расследования отравитель признал вину и дал подробные показания.