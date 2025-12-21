Москвич подал на банкротство после дорогостоящего лечения кота

Житель Москвы решил объявить себя банкротом после того, как потратил 300 тысяч рублей на лечение кота. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

В октябре 2023 года домашний питомец по кличке Федя, с которым 29-летний мужчина жил с самого детства, начал страдать от мочекаменной болезни.

Москвич пытался спасти животное. В ветеринарной клинике коту сделали несколько операций и прописали дорогое лечение. Для оплаты манипуляций хозяин Феди взял несколько кредитов.

Питомец все равно скончался, а мужчина из-за пеней и штрафов оказался должен 1,2 миллиона рублей.

