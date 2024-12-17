Москва встала в восьмибалльных пробках из-за снегопада

Снегопад обрушился на Москву и область

В Москве и Подмосковье вечером 17 декабря начался снегопад. Синоптики предупредили, что в столице и области в ближайшее время сильно похолодает.

Холод придет в столичный регион по меньше мере на двое суток. В некоторых районах столбики термометров опустятся до -20 градусов по Цельсию, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Сильный снегопад привел к ухудшению видимости на московских дорогах. Пробки достигли восьми баллов, но ситуация может усугубиться.

В некоторых округах Подмосковья утром в понедельник снежный покров достиг 27 сантиметров, в уборке улиц и дворов задействовали 74% коммунальной техники региона.