Москва встала в восьмибалльных пробках из-за снегопада

В Москве и Подмосковье вечером 17 декабря начался снегопад. Синоптики предупредили, что в столице и области в ближайшее время сильно похолодает.
Холод придет в столичный регион по меньше мере на двое суток. В некоторых районах столбики термометров опустятся до -20 градусов по Цельсию, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.
Сильный снегопад привел к ухудшению видимости на московских дорогах. Пробки достигли восьми баллов, но ситуация может усугубиться.
В некоторых округах Подмосковья утром в понедельник снежный покров достиг 27 сантиметров, в уборке улиц и дворов задействовали 74% коммунальной техники региона.
Акция по безопасности на дороге «Зимние каникулы» началась в Балашихе
Около 80 аукционов по имущественным торгам провели в Подмосковье за неделю
Военкор рассказал о работе агентов Украины в тылу России
Парки Балашихи представили афишу мероприятий на неделю
Тела погибших генерала Кириллова и его помощника увезли с места взрыва
Школу на улице Крупской в Балашихе отремонтируют в 2025 году
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте