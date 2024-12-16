Свыше 500 подметающих тракторов вывели для уборки улиц Подмосковья

К утру понедельника снежный покров в некоторых округах Подмосковья достиг 27 сантиметров. Для уборки дворов и улиц вывели 74% коммунальной техники, включая 506 подметающих тракторов.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору сообщило, что 16 декабря обильный снегопад ожидается на территории нескольких городских округов. Это Химки, Мытищи, Ленинский, Пушкинский, Балашиха, Истра, Раменский.

Уборка дворов и улиц от снега продолжается. К 8:00 коммунальные службы вывели 74% своей техники, в том числе 506 подметающих тракторов.

В первую очередь очищают входы в подъезды и дороги к контейнерным площадкам, а также тротуары и лестницы.