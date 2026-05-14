Названа дата прощания с телеведущим Молчановым

Прощание с телеведущим, автором популярной программы «До и после полуночи» Владимиром Молчановым пройдет 15 мая в Церкви Космы и Дамиана в Шубине. Об этом в телеграм-канале сообщил журналист Юрий Рост​.

«Отпевание и прощание будет в 12:00 в пятницу в Церкви Космы и Дамиана в Шубине», — написал друг Молчанова.

Молчанов занимался журналистскими расследованиями преступлений нацистов, работал в Агентстве печати «Новости». Кроме того, он трудился комментатором международного отдела в редакции программы «Время».

В марте 1987 года в эфир вышла телепередача «До и после полуночи», ставшая одной из наиболее популярных программ во время перестройки.

Молчанов скончался в среду, 13 мая. Легендарному телеведущему было 75 лет. Юрий Рост в социальных сетях называл смерть своего друга невосполнимой и огромной потерей.