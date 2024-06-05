Москва подписала соглашение по улучшению финансовой помощи для промпредприятий

Правительство Москвы подписало соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ РФ. Это сотрудничество улучшит условия получения финпомощи для столичных промышленных компаний, рассказал на полях ПМЭФ министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, Владислав Овчинский.

Правительство российской столицы на протяжении долгого времени разрабатывало комплексную систему поддержки промышленных предприятий. Сегодня одним из самых популярных инструментов в этой сфере являются льготные инвестиционные кредиты, рассказал Овчинский.

«Мы запустили программу субсидирования ставки под 3% до 3 миллиардов рублей на развитие производства сроком на три года. Соглашение позволит сделать условия привлечения дополнительных средств для предприятий еще более комфортными», — добавил он.