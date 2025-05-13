Москва 12 мая побывала в «мешочке холода»

Максимальная температура воздуха в Москве 12 мая оказалась ниже, чем в Мурманске, Иркутске и Якутске. Об этом в своем Telegram-канале заявил синоптик Михаил Леус.

По его словам, в понедельник столица попала в «мешочек холода» — температура в этот день не превысила +9,2 градуса. Он сравнил московский показатель с другими городами, в том числе с Полтавкой, Оймяконом, Красноярском и Новосибирском. Во всех населенных пунктах температура оказалась выше той, что зафиксировали в Москве.

«Удивительное рядом…» — написал специалист.

В Оймяконе 12 мая было на 0,3 градуса теплее, чем в Москве, а в Мурманске — на 4,7 градуса. В то же время в Приморском крае воздух нагрелся до +28,9 градуса.

Ранее терапевт Надежда Чернышова рекомендовала гостям и жителям столицы приготовить шапки и шарфы. Она посоветовала носить теплые аксессуары с собой, чтобы избежать переохлаждения.