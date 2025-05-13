Врач Чернышова посоветовала москвичам достать из шкафа шапки и шарфы

В периоды весеннего похолодания, которые сейчас наблюдаются в столичном регионе, не стоит торопиться прятать теплую одежду. В беседе с Life.ru терапевт Надежда Чернышова посоветовала москвичам достать из шкафа шапки и шарфы.

Чернышова подчеркнула основное правило профилактики простудных заболеваний — выбирать одежду в соответствии с погодой, избегая как переохлаждения, так и излишнего потоотделения. Одеваться слишком тепло опасно: в транспорте или помещениях легко вспотеть, а на улице легко заболеть.

Врач рекомендовала носить с собой шапку и шарф, надевая их по необходимости, а при теплых температурах — снимать. Кроме того, она предложила обратить внимание на многослойность в одежде — лишние слои одежды позволяют гибко регулировать тепловой баланс в течение дня, учитывая колебания температуры.