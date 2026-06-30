Московское областное УФАС России привлекло ООО «Вектор 155» к административной ответственности﻿

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении законодательства о рекламе, возбужденного по факту размещения в социальной сети ненадлежащей рекламы услуг по обучению вождению.

В соответствии с предписанием ООО «Вектор 155» надлежало в двухнедельный срок со дня получения предписания прекратить нарушение законодательства о рекламе, а именно размещение в социальной сети ненадлежащей рекламы услуг по обучению вождению.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок ООО «Вектор 155» назначен штраф в размере 150 тыс. рублей.