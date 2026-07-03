Московское областное УФАС России привлекло генерального директора ООО «Много рекламы» к административной ответственности

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении законодательства о рекламе, возбужденного по факту совершения звонка с рекламой услуг автосалона без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

В соответствии с предписанием ООО «Много рекламы» надлежало в двухнедельный срок со дня получения предписания прекратить нарушение законодательства о рекламе, а именно прекратить распространение рекламы на абонентский номер заявителя.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок генеральному директору ООО «Много рекламы» назначен штраф в размере 12 тыс. рублей.