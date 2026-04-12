Московским водителям посоветовали подумать о смене резины

Синоптик Обухов: автомобилистам в Москве уже можно задуматься о смене резины

Московским автомобилистам уже стоит задуматься о смене зимней резины на летнюю. Погода в ближайшее время будет этому способствовать, сообщил синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов в беседе с ИС «Вести» .

По его словам, погодные условия уже позволяют планировать замену шин. Жителям московского региона прогнозируют устойчивое потепление.

«Автолюбителям стоит уже задуматься о смене резины, поскольку каких-то значительных температурных колебаний и понижения температуры ниже нуля градусов в ближайшие недели не ожидается», — сказал Обухов.

Ранее представитель прогностического центра «Метео» Александр Ильин подтвердил, что весенняя погода вернется в Москву и Московскую область в ближайшее воскресенье, 12 апреля, и уже никуда не уйдет. Она порадует жителей теплом с небольшими и кратковременными дождями.