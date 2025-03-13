Весна богата на сюрпризы. Прогноз для москвичей о «девятибалльном шторме» сочли преувеличением

В пятницу, 14 марта, в Москву придет сильный ветер, температура воздуха снизится. Прогнозом в беседе с 360.ru поделился метеоролог Александр Шувалов.

«Изменения погоды будут, сильный ветер будет. Но что поделать? Весна богата на сюрпризы. Завтра ветер начнет крепчать с утра из-за приближения циклона с северо-запада. Порывы ветра к 18:00 могут достигать 18 метров в секунду», — отметил он.

Синоптик добавил, что ветер ожидается достаточно сильный, но счел небольшим преувеличением называть его «девятибалльным штормом».

«В пятницу нужно ждать сильный ветер, но не ураган. После прохождения холодного фронта ветер начнет стихать к утру в субботу и произойдет редкая перемена облачных масс, похолодает до -3 ночью „, — заключил Шувалов.

Ранее синоптик Александр Тишковец сообщал, что девятибалльный шторм обрушится на Москву в пятницу, 14 марта.