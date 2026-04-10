В Московском зоопарке впервые удалось взять кровь у снежного барса без анестезии

В Московском зоопарке впервые за его 162-летнюю историю удалось взять кровь у снежного барса без применения анестезии. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Произвести забор крови из хвоста позволила возрастная самка ирбиса Дайна спустя два месяца регулярных заданий. Она обитает в вольере на старой территории учреждения, вместе с ней живет самец Унцик, который также участвует в ветеринарных тренингах.

«Эта медицинская манипуляция считается одной из самых важных в программе ветеринарных тренингов, требующих доверительных отношений животного с сотрудниками и максимальной концентрации самих специалистов», — подчеркнули в зоопарке.

Перед этим ирбисов приучили выходить на зов по имени, переходить из вольера в вольер и следовать за таргетом. Готовить снежных барсов к забору крови и инъекциям стали в начале этого года.

«Сейчас необходимости в инъекции у барсов нет. Но она может появиться в будущем, учитывая, что Дайна и Унцик уже в возрасте. Поэтому наши специалисты смогут добровольно поставить прививку или сделать укол, если вдруг ирбисы заболеют», — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

