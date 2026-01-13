Московский ТЦ «Авиапарк» отказался от защитных сеток для птиц после жалоб клиентов

Защитные сетки для птиц в московском торговом центре «Авиапарк» демонтировали после жалоб посетителей на гибель попавших в путы пернатых. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Там пояснили, что демонтаж висевших под потолком сетей провели в ночь на вторник, 13 января.

«Команда „Авиапарка“ продолжает изучать альтернативные методы, чтобы предотвращать попадание птиц в здание без вреда для их здоровья», — заявили в пресс-службе.

О жалобах посетителей на мертвых птиц в висящих под потолком торгового центра «Авиапарк» сетях писал телеграм-канал «Новости Москвы». Авторы заявили, что мертвые пернатые попадали на глаза детям и падали в тарелки посетителей фуд-корта.

В пресс-службе торгового центра заявили, что каждый вечер птиц выпускали на волю. Представители площадки объяснили, что санитарно-эпидемиологические нормы предусматривают меры, чтобы на территорию центра не попадали птицы, грызуны и насекомые.