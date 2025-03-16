Московский суд взыскал с дочерей умершего мужчины деньги за похороны

Столичный суд встал на сторону родственников, требовавших взыскать с дочерей умершего мужчины средства, потраченные на его похороны. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам истцов, они потратились на оплату ритуальных услуг, организацию траурной церемонии, сбор документов и предоставление катафалка. Дочерей покойного уведомили о дате и месте похорон заранее, однако они не изъявили желания помочь и поучаствовать финансово.

Спустя некоторое время после похорон дочери умершего мужчины вступили в права наследования. Узнав об этом, родственники обратились в суд, который постановил взыскать с наследниц затраченные средства. Сумма не разглашается.

Ранее в Твери общественники пожаловались на местное ритуальное агентство. Оно рекламировало свои услуги под композицию Валерия Меладзе «Небеса».