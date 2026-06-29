Московский суд выписал миллионные штрафы Telegram, Twitch, Pinterest и Likeme

Московский суд выписал штрафы в 3,5 миллиона рублей Telegram, Twitch и Pinterest

Таганский суд Москвы выписал штрафы на 3,5 миллиона рублей мессенджеру Telegram, социальной сети Likeme, стриминговой платформе Twitch и сайту Pinterest. Об этом со ссылкой на своего корреспондента из зала суда сообщил «Интерфакс» .

Все платформы признали виновными в неисполнении обязанностей по мониторингу и принятию мер по ограничении доступа к информации, запрещенной к распространению в России.

В начале марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал владельцам мессенджера Telegram начать обсуждение с профильными ведомствами для поиска решений по выставленным к платформе претензий о нарушении российских законов.

Он подчеркнул, что в противном случае платформу ждут новые ограничения вплоть до полной блокировки.