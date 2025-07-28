Московский суд оштрафовал TikTok на четыре миллиона рублей

Административный штраф в четыре миллиона рублей получила социальная сеть TikTok за невыполнение требований Роскомнадзора. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Москвы.

Требование надзорного ведомства о привлечении платформы к ответственности рассмотрел Таганский районный суд столицы. Ответчиком по делу выступило российское представительство социальной сети.

«TikTok Pte. Ltd признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10–4 КоАП РФ (Неисполнение владельцем социальной сети предписания Роскомнадзора — прим. ред), и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В первой половине прошлого года Роскомнадзор выписал TikTok штраф в 800 тысяч рублей за отказ от мониторинга выложенных на платформе материалов. Под наказание также попали видеохостинг YouTube, сайт Pinterest, платформа Twitch и мессенджер Telegram. Общая сумма наложенных штрафов составила 7,7 миллиона рублей.