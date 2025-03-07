Московский суд оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей

Таганский районный суд города Москвы признал Google LLC виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации. Корпорацию оштрафовали на сумму 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Столичный суд привлек Гугл ЛЛС (Google LLC) к административной ответственности за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети», — отметили в пресс-службе.

По данным «Известий», корпорация не выполнила законные требования и не удалила рекламу алкогольной продукции.

Ранее российский суд наложил на Google штраф в два ундециллиона рублей. Компания оспорила наказание в суде в Великобритании. Международный арбитражный суд посчитал штраф неправомерным и признал действия России «согласованной стратегией принуждения».

Причиной штрафа стала блокировка YouTube-аккаунтов российских СМИ. К 15 января долг Google составил 1,81 дуодециллиона рублей. Газета The Washington Post сообщила, что эта сумма превышает все мировое богатство.