Московский суд ликвидировал исторический фонд «Мемориал»

Тверской суд Москвы принял решение о ликвидации Фонда содействия историческому и правовому просвещению «Мемориал»*. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Согласно материалам дела, с просьбой о ликвидации обратился учредитель фонда. Решение о завершении работы организации приняли на заседании правления.

По данным агентства, «Мемориал»* не обладает имуществом, чтобы осуществлять свои цели. У организации нет задолженности на балансе и денег на счетах. Суд постановил ликвидировать созданный в 2013 году фонд и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц.

Ранее Минюст включил в список иноагентов экс-участника телепроекта «Дом-2» Рустама Калганова (Солнцева)** и политического активиста Андрея Пивоварова**. В реестр также попали попали четыре сотрудника международного общества «Мемориал»*: исполнительный директор организации Елена Жемкова** и юристы Виолетта Фицнер**, Наталия Секретарева**, Денис Шедов**.