Московский производитель лекарств нарастит объемы производства при поддержке города
Льготное инвестиционное кредитование от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства помогло столичному производителю лекарств привлечь финансирование для создания новых чистых помещений и приобретения высокотехнологичной линии. Благодаря новому оборудованию предприятие сможет ежегодно производить около миллиона флаконов жидких препаратов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Сегодня Москва — один из ведущих центров развития отечественной фармацевтической отрасли. В городе работают более 300 предприятий по производству лекарств, медицинской техники и изделий.
Анатолий Гарбузов
Главная цель — сохранить и укрепить позиции столицы на рынке, а в перспективе — стать безоговорочным лидером в сфере фармацевтики в стране. В городе уже сейчас функционирует крупнейший фармацевтический кластер в России.
Кроме того, производители отрасли могут воспользоваться более чем 20 различными инструментами поддержки. В частности, в рамках программы льготного кредитования один из производителей фармацевтических препаратов смог привлечь 195 миллионов рублей.
Предприятие инвестирует в проект, который позволит расширить ассортимент продукции и начать выпуск жидких стерильных форм. Ожидается, что ежегодный объем производства составит примерно один миллион упаковок.
Столичная компания «Кронофарм» занимается разработкой и выпуском лекарственных средств для лечения различных заболеваний — неврологических, кардиологических, гастроэнтерологических и других. В 2026 году производитель намерен представить новый вид продукции, рассказала финансовый директор компании Татьяна Кошелева.
Данная мера поддержки оказала существенное влияние на развитие нашей компании. В ходе реализации проекта планируется приобретение, монтаж высокотехнологичного оборудования и создание производственного участка, соответствующего международным стандартам.
Татьяна Кошелева
С 2022 года в Москве действует программа поддержки, предоставляющая компаниям уникальные возможности для развития. Производство может получить в банке кредит до трех миллиардов рублей на различные цели: приобретение высокотехнологичного оборудования, расширение мощностей и модернизацию производства. При этом фонд компенсирует часть расходов на уплату процентов по ставке до 3% годовых.