Московский производитель лекарств нарастит объемы производства при поддержке города

Льготное инвестиционное кредитование от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства помогло столичному производителю лекарств привлечь финансирование для создания новых чистых помещений и приобретения высокотехнологичной линии. Благодаря новому оборудованию предприятие сможет ежегодно производить около миллиона флаконов жидких препаратов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Сегодня Москва — один из ведущих центров развития отечественной фармацевтической отрасли. В городе работают более 300 предприятий по производству лекарств, медицинской техники и изделий.

Главная цель — сохранить и укрепить позиции столицы на рынке, а в перспективе — стать безоговорочным лидером в сфере фармацевтики в стране. В городе уже сейчас функционирует крупнейший фармацевтический кластер в России.

Кроме того, производители отрасли могут воспользоваться более чем 20 различными инструментами поддержки. В частности, в рамках программы льготного кредитования один из производителей фармацевтических препаратов смог привлечь 195 миллионов рублей.

Предприятие инвестирует в проект, который позволит расширить ассортимент продукции и начать выпуск жидких стерильных форм. Ожидается, что ежегодный объем производства составит примерно один миллион упаковок.