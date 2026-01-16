Московский отель заставил постояльца заплатить больше миллиона за потоп в номере

Один из люксовых отелей Москвы заставил постояльца заплатить больше миллиона рублей за случайно затопленный им номер. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

По словам мужчины, он прилетел в российскую столицу из Марбельи на похороны матери и остановился в гостинице на Кутузовском проспекте.

Из-за пережитого стресса постоялец выпил успокоительное и уснул, оставив открытым кран в туалете. Вода залила ковролин, однако мебель в номере не пострадала.

Администрация отеля выставила мужчине счет на 1,1 миллиона рублей. Несмотря на то, что вся сумма была выплачена, его все равно выселили раньше срока и внесли в черный список.

Ранее стало известно, что музыканта Сергея Пенкина оштрафовали на 350 тысяч рублей за якобы испорченный им матрас в новосибирском отеле.