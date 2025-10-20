Выплаченный Сергеем Пенкиным штраф новосибирскому отелю за якобы испорченный им матрас был абсолютно несправедливым. Об этом 360.ru сообщил директор артиста Вадим.

По его словам, музыкант согласился заплатить гостинице запрошенные 350 тысяч рублей, поскольку не хотел тратить время на разборки. Однако теперь за ситуацию взялись юристы.

«Выяснилось, что матрас был дефектным, он лопнул по шву, когда Сергей спал. Мы занимаемся этим вопросом, и есть вероятность, что эти деньги вернутся», — пояснил собеседник 360.ru.

О штрафе ранее рассказал сам Пенкин в Telegram-канале. Артист признался, что плотно наполненный перьями матрас лопнул, когда он спал. Горничной пришлось убирать номер всю ночь.

«Уже утром после бессонной ночи я был вынужден заплатить отелю кругленькую сумму за причиненный ущерб», — поделился певец.

