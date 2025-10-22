Московский крестьянский союз поддержал идею о снабжении школьников фермерскими продуктами

Председатель ассоциации фермеров Рамиль Булатов в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвал устранить все препятствия, мешающие поставке качественной продукции напрямую в учебные заведения и детские сады. Он подчеркнул, что дети должны получать качественную и свежую еду, и для этого необходимо наладить прямые поставки продуктов от фермеров.

Булатов указал на проблему, связанную с доставкой молочных продуктов из других регионов, таких как Новосибирск, в Подмосковье, что удорожает продукцию и снижает ее качество. Он предложил упростить процедуры сертификации и регламентации, чтобы фермеры могли свободно поставлять свою продукцию в учебные заведения и детские сады.

По его мнению, прямое снабжение учебными заведениями продуктами местных фермеров позволит улучшить качество питания детей и повысить продовольственную безопасность. Это также создаст дополнительные возможности для фермеров, облегчив их доступ к рынку сбыта и снизив себестоимость продукции.