Московский аэропорт усилил меры безопасности
Дополнительные меры безопасности ввели в аэропорту Шереметьево
В аэропорту Шереметьево ввели дополнительные меры безопасности. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Патрульным нарядам ФГУП «УВО Минтранса России» выдали автоматическое стрелковое оружие для повышения антитеррористической защищенности аэропорта.
«Для эффективного реагирования на акты незаконного вмешательства и угрозы их совершения группы быстрого реагирования АО „Шереметьево Безопасность“ оснащены служебным оружием», — сообщили в пресс-службе.
Также воздушная гавань усилила охрану объектов, расположенных в непосредственной близости от аэропорта. Пассажирам посоветовали заблаговременно прибывать в воздушную гавань, не брать запрещенные предметы, проявлять внимание и бдительность.
Накануне в столичных аэропортах ввели план «Ковер». Причиной стала угроза атаки беспилотников.