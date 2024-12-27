Московский аэропорт усилил меры безопасности

В аэропорту Шереметьево ввели дополнительные меры безопасности. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Патрульным нарядам ФГУП «УВО Минтранса России» выдали автоматическое стрелковое оружие для повышения антитеррористической защищенности аэропорта.

«Для эффективного реагирования на акты незаконного вмешательства и угрозы их совершения группы быстрого реагирования АО „Шереметьево Безопасность“ оснащены служебным оружием», — сообщили в пресс-службе.

Также воздушная гавань усилила охрану объектов, расположенных в непосредственной близости от аэропорта. Пассажирам посоветовали заблаговременно прибывать в воздушную гавань, не брать запрещенные предметы, проявлять внимание и бдительность.

Накануне в столичных аэропортах ввели план «Ковер». Причиной стала угроза атаки беспилотников.