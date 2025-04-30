Московские суды запретили размещать объявления о работе «только для славян»

Суды Москвы по требованию прокуроров запретили публиковать объявления о работе с ограничениями по национальному признаку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

В феврале–марте 2025 года суды рассмотрели несколько таких случаев. В частности, запретили объявления во «ВКонтакте», где искали строителей и рабочих с условием «только славяне». Суд пояснил, что это нарушает закон — нельзя отказывать в работе из-за национальности.

Также запретили вакансию пекаря с такой же пометкой на сайте объявлений. Еще одно дело было о поиске няни с требованием «славянская внешность». Под запрет попал и кастинг для рекламы, где нужны были только мужчины «славянской внешности».

Во всех случаях суд обязал площадки удалить эти объявления.

Ранее HR-эксперт рассказал, как изменились тенденции на рынке труда. Российские работодатели стали сокращать число вакансий.