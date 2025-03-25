Сегодня 00:33 Секреты успешного резюме. Какие тренды помогут при поиске работы в России HR-эксперт Мурадян назвал страницы в соцсетях одним из пунктов успешного резюме 0 0 0 Эксклюзив

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Российские работодатели стали сокращать число вакансий. Больше всего эта тенденция затронула сферу бизнеса. О том, какие профессии стали менее популярными и как правильно составить резюме, чтобы получить работу, ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.

Как изменились тренды на рынке труда По словам Мурадяна, во многих крупных компаниях прошла волна сокращений. В связи с этим на рынке появилось много талантливых специалистов. Как и прежде востребованными остаются представители линейных профессий. Например, на одного сварщика приходится порядка 12 вакансий, а на швею — около восьми.

Фото: РИА «Новости»

HR-эксперт отметил, что тренды на рынке труда достаточно сильно поменялись. Поэтому сейчас быть порядочным и ответственным работником недостаточно, нужно уметь продавать «свою классность».

Далеко не все умеют это делать. «На рынке огромное количество ребят, которые классно на собеседовании себя ведут, но как специалисты — пустышка. И при этом есть очень много классных ребят, которые давно не проходили собеседования, работали в крупных компаниях или даже и не крупных, но в какой-то момент рынок поменялся и надо искать работу. Они по факту классные, но донести крутость до работодателя не могут, либо не знают, как это правильно сделать», — подчеркнул Мурадян. Как найти работу в 2025 году В качестве первого пункта во время поиска работы Мурадян рекомендовал составить список компаний в интересующей отрасли и поделить их на категории от самой привлекательной до менее интересной.

«Второе, у тебя на руках должно быть то, что презентует твой имидж до того, как ты придешь на собеседование. Это резюме, конечно же. Это сопроводительное письмо, которое объясняет кто ты, что ты, откуда ты взялся. Там ты отвечаешь на три вопроса: почему эта индустрия, почему эта компания, почему ты?» — объяснил он.

Фото: Thomas Imo/ Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

И третьим пунктом Мурадян назвал социальные сети, заходя в которые работодатель должен понимать, что перед ним специалист, который следит за рынком. Например, человек подписан на лидеров общественного мнения и отслеживает информационную повестку в своей сфере. Еще одним пунктом эксперт назвал ведение Telegram-канала. Такой вариант могут использовать представители творческих профессий. Работники сферы IT могут предоставлять на собеседовании страницы в соцсетях со своими наработками или использовать для этого сервис GitHub. «А что касается других, к примеру, нанимая управляющего, если он достаточно опытный, ты заходишь, смотришь его друзей, смотришь, на кого он подписан. Если ты понимаешь, что между вами есть два, три, пять, семь общих знакомых, а рынок очень тесный, то ты сразу складываешь о нем какое-то мнение», — добавил эксперт. Здесь уже можно говорить о показателе определенного уровня, заключил Мурадян.