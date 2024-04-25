Московские промышленники начали наращивать компетенции в IT | 360°

Общество 25 апреля 2024, 19:21 Московские промышленники начали наращивать компетенции в IT Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Промышленные предприятия Москвы развивают информационные технологии и предлагают передовые решения для различных отраслей жизнедеятельности, которые помогут упростить работу человека и сократить издержки. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, министр правительства Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, каждый год в Москве открывают около 150 производств, которые выпускают продукцию как для других предприятий, так и для жителей города.

«Например, один из московских производителей тепличного оборудования сумел импортозаместить программу для его управления. Она позволит дистанционно мониторить режимы выращивания растений», — сказал глава департамента.

Такое программное обеспечение на российский рынок ранее поставляли из Европы. Компании «ЛИС» удалось разработать программу, с помощью которой можно дистанционно регулировать температуру и влажность, организовывать полив растений.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Программа может работать на любой операционной системе и позволяет настраивать интерфейс для наладки оборудования и просмотра данных. Управлять комплексами можно удаленно из любой точки мира», — отметил гендиректор компании Игорь Соколов.

В 2023 году предприятие первым в России начало производить автоматический дезинфектор воды для тепличных комплексов. Воду очистят ультрафиолетовым излучением, который обладает бактерицидным лечением. После этого очищенную от микрофлоры и патогенных микроорганизмов жидкость применят для орошения овощной продукции при ее выращивании.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Кроме того, Минцифры выдало лицензию IT-компании московскому производителю промышленных роботизированных систем «Технорэд». Этот статус подчеркивает важность роботизации и влияние ее на рост ВВП с помощью автоматизации.

Сварочные комплексы, манипуляторы, паллетайзеры и другие разработки компании применяют для обучения студентов в учебных заведениях и автоматизации производственных процессов. В 2023 году продукцию компании установили на более чем 80 заводах и фабриках в России.

Всего же в Москве работают свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся порядка 725 тысяч человек.