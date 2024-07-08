Московские прокуроры встретились с коллегами из Китая

В прокуратуре Москвы состоялась встреча с делегацией из Китая. О прошедшем мероприятии, на котором присутствовали прокуроры провинции Чжэцзян и городов Шаосин, Цзиньхуа, Цюйчжоу, сообщила пресс-служба ведомства.

«По поручению [генпрокурора РФ] Игоря Краснова в рамках реализации соглашений о сотрудничестве между Генпрокуратурой России и Верховной народной прокуратурой Китая 8 июля 2024 года в прокуратуре Москвы состоялся прием зарубежных коллег из Китайской Народной Республики», — сказано в сообщении.

Китайскую делегацию пригласили на экскурсию в музей прокуратуры Москвы. Зарубежные гости поблагодарили российских коллег за теплый прием, высокий уровень и продуктивность состоявшейся встречи.

В конце июня преподаватели из Шанхая посетили детский сад «Чайка» и школу № 9 городского округа Лобня. В рамках визита педагоги провели интерактивное занятие по китайскому языку.