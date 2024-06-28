Преподаватели из Шанхая провели занятия по китайскому языку в школе Лобни

Фото: Администрация г.о. Лобня

В рамках международной образовательной программы преподаватели шанхайской языковой школы AiChinese организовали визит в детский сад «Чайка» и школу № 9 городского округа Лобня. Это мероприятие является продолжением программы обмена опытом, начатой весной текущего года после визита делегации Министерства образования Московской области в Китай.

В ходе визита китайские специалисты провели интерактивное занятие по китайскому языку, которое вызвало большой интерес среди учащихся возрастом от пяти до 15 лет. Дети с энтузиазмом изучали основы китайского языка, включая цифры, традиционные приветствия и прощания, а также базовые аспекты грамматики и лексики.

Поддержку данной инициативы оказал Российский университет дружбы народов, который активно способствует развитию международных образовательных связей.

«Мы надеемся, что этот визит укрепит дружеские связи между нашими странами и откроет новые перспективы для наших учеников. Такие культурные обмены значительно обогащают наши образовательные программы и способствуют глобальному диалогу», — поделилась впечатлениями Ирина Кырма, директор школы № 9.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Духовное и физическое очищение. Как подготовиться к Петрову посту

Главное – хорошо смотреться. Политолог оценил влияние дебатов на рейтинг Трампа

«Плодитесь и размножайтесь». Кто такие чайлдфри и нужно ли запретить их идеологию

Фиктивная прописка. Как бороться с лжесеверянами

Миллиард рублей выделили на ремонт сетей водоснабжения в Можайском округе за год

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте