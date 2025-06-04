Московские производители отгрузили заказчикам в 2,6 раза больше мебели

Столичные предприятия мебельной промышленности запустили новые производственные площадки и расширили ассортимент. В первом квартале 2025 года они увеличили поставки более чем в 2,6 раза, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Так, компании произвели на 7,3% больше мебели, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, они отгрузили заказчикам продукцию почти на 11,9 миллиарда рублей, что более чем в 2,6 раза превышает показатель 2024-го», — сказал он.

На производстве мебели в Москве специализируются более 140 предприятий. Они выпускают широкий ассортимент, от офисной, домашней и дизайнерской мебели до медицинской. В частности, с начала года столичные компании выпустили около 2,8 тысячи единиц металлической мебели хозяйственно-бытового назначения, свыше 12 тысяч штук мебели для сидения, преимущественно с металлическим каркасом, и более девяти тысяч единиц металлической офисной мебели.

Среди успешных проектов — строительство нового корпуса компании «ФЕЛИКС». Его возвели рядом с действующим производственно-складским комплексом при поддержке правительства Москвы в формате масштабных инвестиционных проектов на льготных условиях финансирования. Запуск позволит увеличить объем производства на 50% и создать более 130 рабочих мест.