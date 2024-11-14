Директор брачного агентства Шумилин заявил, что мужчины в Москве устали от «искусственных» женщин

Директор брачного агентства «Аврелиан» Вячеслав Шумилин в разговоре с ИА НСН заявил, что московские мужчины устали от «искусственных» женщин. Столичные кавалеры все чаще выбирают себе в спутницы жизни дам с естественной красотой.

«Специфика Москвы заключается в том, что мужчины устали от искусственных девушек, не хотят искусственные губы и грудь, ресницы, волосы и так далее», — добавил эксперт.

Сейчас у состоятельных мужчин все больший запрос на искренность. При этом, по словам Шумилина, мужчины не против помогать своей второй половине.

В регионах немного другая ситуация — многие девушки хотят себе в мужья принца, стесняясь знакомиться с мужчинами постарше. Все дело в том, что женщины боятся критики и осуждения знакомых, добавил собеседник.