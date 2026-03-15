Московские фитнес-тренеры пожаловались на домогательства клиентов

В Москве фитнес-тренеры столкнулись с навязчивыми домогательствами со стороны клиентов на фоне весеннего обострения. Мужчина рассказал телеграм-каналу Shot , как после размещения объявления ему начали поступать странные просьбы.

Девушка попросилась на очные тренировки, но исключительно у нее дома, объяснив, что «силовые не любит», а предпочитает «кардио» в положении лежа, пообещав оплату в шесть раз выше обычной.

«Вы молодой, красивый, думаю, можно воспользоваться таким случаем. Я могу доплатить еще 10 [тысяч рублей] сверху», — написала клиентка.

Другой мужчина заинтересовался онлайн-форматом и попросил тренера заниматься полуголым, чтобы мотивировать его своей формой.

Ранее психиатр объяснил, почему появляется весеннее обострение. Он уточнил, что это не миф, а настоящий медицинский феномен, влияющий на биологические системы организма.