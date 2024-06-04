Московские бренды нарастили производство одежды

Столичные компании по созданию одежды за последние пять лет увеличили производство в 62,4 раза. Сегодня они продолжают наращивать темпы работы, сообщил правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, сейчас в Москве работают порядка 320 предприятий легкой промышленности. В том году они в 3,5 раза нарастили выпуск одежды. Работу в этом направлении компании продолжили и в этом году, указал Овчинский.

«Ежедневно в Москве выпускают около 28,3 тысячи наименований спецодежды, 7,9 тысячи пар обуви, 3,8 тысячи спортивных костюмов, 2,3 тысячи футболок, 1,5 тысячи головных уборов», — рассказал Овчинский.

Одной из них является компания «ПЛНБ Джинс». По сравнению с показателями прошлого года в этом она увеличила производство на 40%.

Столичное предприятие Pink Bus выпускает одежду, текстильную продукцию для дома, сумки и аксессуары. Предприятие изготавливает не только стандартные модели, но и наносит на них принты. Только за первый квартал этого года компания создала свыше 115 тысяч футболок.

«Мы стремимся, чтобы наша продукция подходила большему количеству покупателей по цене, качеству и дизайну», — уточнила сооснователь компании Мария Батюхнова.

У другого столичного бренда, производителя женской одежды «Ольга Сказкина», в первом квартале 2024 года общее количество продукции увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В связи с этим компания открыла собственный магазин.

«У нас отлаженная последовательность производства, за счет чего достигаем высокого качества продукции и поставок в срок», — объяснила представитель бренда Анастасия Якушина.