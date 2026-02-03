Московская компания «Биоэн» поможет благоустроить набережную Петрозаводска

Москва поможет Петрозаводску в благоустройстве Онежской набережной. Об этом сообщил глава Республики Карелии Артур Парфенчиков в телеграм-канале .

«Таков итог нашей встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным. Реализацию проекта возьмет на себя компания „Биоэн“. <…> Для благоустройства Онежской набережной „Биоэн“ изготовит более 20 000 квадратных метров плит из карельского гранита», — рассказал глава региона.

Парфенчиков напомнил, что с компанией «Биоэн» у республики заключен офсетный контракт. Компания добывает щебень, построен завод на Ситозерском карьере, в планах — еще два завода. Глава региона поблагодарил Собянина за поддержку, а партнера — за активную социальную политику.

В середине января власти Карелии опубликовали список дорог, которые планируется привести в порядок в 2026 году. Особое внимание уделят благоустройству магистралей в Петрозаводске.