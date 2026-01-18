Власти Карелии опубликовали список дорог, которые планируется привести в порядок в 2026 году

Администрация Республики Карелия обнародовала перечень дорожных объектов, подлежащих ремонту и реконструкции в 2026 году. Особое внимание будет уделено благоустройству магистралей в Петрозаводске, где основными объектами работ станут проспект Александра Невского и верхний участок кольца на Чапаевского проспекта, написал сайт karelinform.ru .

Значительное обновление дорожной сети запланировано и в сельских территориях. Среди приоритетных направлений выделяется реконструкция участка трассы Видлица — Погранкондуши в Олонецком районе, улучшение подъезда к поселку Тукса и ремонт магистрали длиной около 23 километров, ведущей от Костомукши до поселка Вокнаволок.

В Суоярвском муниципальном образовании предусмотрено восстановление 23-километрового участка автодороги от федеральной трассы «Кола» до населенного пункта Авнепораги. Ремонтные работы также затронут дороги в Лахденпохском и Сортавальском муниципальных округах, включая подъезд к поселку Заозерный, служащий важным транспортным маршрутом к районному медицинскому учреждению.