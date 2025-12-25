Москалькова заявила, что Россия не похищала, а спасла 50 украинцев

Уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой пришло письмо с требованием освободить якобы вывезенных российскими военными 50 украинцев. Об этом она заявила в эфире радио «Комсомольская правда» .

Москалькова уточнила, что послание направил омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинц. Она подчеркнула, что на самом деле украинцев освободили.

«Российские войска, спасая людей, которые оказались в зоне бедствия, в зоне боевых действий, перевезли их в безопасное место в Белгород», — сказала уполномоченная по правам человека.

Москалькова подчеркнула, что украинская сторона не организовала гуманитарный коридор.

До этого стало известно, что на территории Украины остаются 12 мирных жителей Курской области.