Москалькова сообщила, что на территории Украины остаются 12 мирных жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в беседе со «Звездой» сообщила, что на территории Украины остаются 12 мирных жителей Курской области, и сроки их возвращения пока неясны​.

Ранее Москалькова рассказывала о возвращении группы россиян, застрявших на территории Украины. По ее словам, украинская сторона не приняла решение о возврате этих людей, и вопрос о их судьбе продолжает рассматриваться.

Российские представители продолжают вести переговоры с украинской стороной и международными организациями для скорейшего возвращения этих граждан домой​.