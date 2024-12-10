Москалькова призвала сделать все возможное для возвращения соотечественников

Необходимо сделать все возможное, чтобы покинувшие страну россияне возвращались на родину. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее процитировало РИА «Новости» .

Она отметила важность возвращения в страну тех, кто разделяет русскую культуру, взгляды и систему ценностей.

«Мы должны, мне кажется, сделать все возможное для возвращения тех, кто себя считает соотечественником по культуре, своим историческим корням», — подчеркнула омбудсмен.

Москалькова также рассказала о действующей государственной программе добровольного переселения соотечественников в Россию. По ее словам, в стране есть механизмы для возвращения граждан, продавших до отъезда все свое имущество.

Ранее режиссер Никита Михалков высказал мнение, что релоканты вернутся в Россию, когда снова станут там нужными. Уехавшие за рубеж люди ошиблись и столкнулись с жизненными трудностями в других государствах, добавил он.