Мошенники звонили россиянке из Махачкалы более восьми тысяч раз

Мошенники в преддверии Нового года звонили россиянке из Махачкалы 8099 раз

Телефонные аферисты взялись за жительницу Махачкалы и позвонили ей более восьми тысяч раз в преддверии Нового года. Об этом РИА «Новости» сообщил директор сервиса «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

«Рекордный случай по количеству звонков абоненту зафиксировали в Махачкале, позвонили 8099 раз. Несмотря на интенсивность атаки, сервис успешно заблокировал поступившие жертве атаки звонки», — сказал он.

Бийчук отметил, что целью аферистов стала 33-летняя женщина. Мошенники начали звонить со второй половины декабря, в среднем — по 368 звонков в день. Пик активности произошел в последнюю неделю месяца.

Всего же злоумышленники в преддверии Нового года совершили около 260 тысяч нежелательных звонков. В основном схемы связаны с доставкой и почтой, а также с дополнительным доходом и инвестициями.

Ранее россиян предупредили об активизации кибермошенников на праздниках.