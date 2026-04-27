Мошенники запустили схему обратного перевода денег для обмана россиян

Аферисты начали переводить россиянам на карты деньги, а затем в мессенджерах просить их вернуть эти средства на конкретный счет. Об этом РИА «Новости» РИА «Новости» рассказал эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.

Он назвал эту мошенническую схему «обратного перевода» ловушкой. Аферисты стремятся сделать из законопослушного гражданина «дропа», или соучастника преступления.

«Просьба вернуть деньги на другую карту напрямую втягивает жертву в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств», — отметил эксперт, пояснив, что якобы случайно пришедшие от незнакомца деньги почти наверняка были украдены у третьего лица.

Кучава добавил, что человек, который вернет такой перевод, автоматически попадет в базу данных Центробанка о мошеннических операциях, если отправитель украденных денег написал заявление в полицию. Все закончится тем, что жертве аферистов заблокируют все карты и счета в российских банках.

Эксперт пояснил, что человек сможет получить доступ к своим деньгам, если придет в банк с паспортом. Стоит помнить, что подставы мошенников можно избежать, если сразу позвонить в свой банк по официальному номеру и сообщить об ошибочном переводе, попросив вернуть средства по реквизитам отправителя.

Ранее юрист Дмитрий Кваша посоветовал россиянам поставить самозапрет на взятие кредитов через «Госуслуги», чтобы защитить свои финансы и усложнить жизнь аферистам.