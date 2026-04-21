Юрист Кваша посоветовал поставить самозапрет на взятие кредитов через «Госуслуги»

Юрист Дмитрий Кваша в интервью «Звезде» объяснил, что делать, если на ваше имя оформлен кредит без вашего ведома. Он подчеркнул, что можно разрешить ситуацию без ущерба для себя и даже предотвратить подобные проблемы.

По словам эксперта, существуют два типа мошенников: одни стремятся получить доступ к личным данным для шантажа, а другие используют чужие паспортные данные для получения микрозаймов.

«Как проходит служба безопасности и контроля у этих МФО, вообще непонятно. Но результат такой, что у человека всплывают вот эти три-пять тысяч рублей микрозайма с безумным "конским" процентом», — отмечает Кваша.

Если вы столкнулись с подобным, необходимо заказать выписку со своей кредитной историей на «Госуслугах». Если там ничего не отражено, можно выдохнуть с облегчением. Но если микрозаем обнаружен, следует запросить у организации информацию о том, откуда они знают ваш номер и данные. Если они предоставят информацию, можно смело идти в полицию и писать заявление о мошенничестве.

Юрист предупредил, что заявление в полицию будет лишь началом борьбы. Если микрозаем был взят, придется приложить максимум усилий, чтобы оспорить его. Одним из оснований для оспаривания будет заявление в полицию и заведение уголовного дела.

Кваша посоветовал поставить себе самозапрет на взятие кредитов через «Госуслуги». Это усложнит мошенникам жизнь и защитит ваши финансы.