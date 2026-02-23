Мошенники запустили новую схему со скрытыми подписками

Мошенники придумали новую схему с рассылкой фишинговых писем про якобы обнаружение скрытых подписок. Об этом РИА «Новости» сообщили на платформе «Мышеловка» Народного фронта.

В сообщении есть ссылка на сайт, через который предлагают аннулировать нежелательные подписки. Он имитирует интерфейс платежной системы, при этом пользователей просят подтвердить карту или осуществить вход в аккаунт.

Мошенники нацеливаются именно на активных онлайн-покупателей. Они используют привычку людей отменять ненужные подписки и страх перед неконтролируемыми списаниями денежных средств.

Пользователей Сети призвали не переходить по ссылкам в таких сообщениях, а подписками на услуги управлять в настройках магазина приложений или через личные кабинеты сервисов.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать схему обмана с бесплатной путевкой в санаторий.