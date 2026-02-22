Мошенники стали использовать схему обмана с бесплатной путевкой в санаторий

Телефонные мошенники начали предлагать россиянам пройти бесплатную реабилитацию в санатории после гриппа. Об этом со ссылкой на платформу «Мошеловка» «Народного фронта» сообщило РИА «Новости» .

Под предлогом оформления путевки в санаторий аферисты пытаются выведать данные банковской карты, а также навязывают установку программы для удаленной консультации. Чаще всего преступники звонят пожилым людям.

«Содержание приблизительно следующее: „Вам положена бесплатная реабилитация в санатории после перенесенной простуды/гриппа. Для записи подтвердите данные полиса ОМС, СНИЛС“», — отметили в «Мошеловке».

Эксперты уточнили, что желание бесплатно восстановить здоровье и усталость от перенесенной болезни снижают критическое мышление, чем пользуются преступники.

Ранее эксперт Тимофей Воронин предупредил россиян о фальшивых QR-кодах. Мошенники могут подделывать их в самых разных ситуациях, так как для перевода не нужен СМС-код.