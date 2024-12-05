Мошенники запустили «новогоднюю» схему обмана россиян в Telegram

В преддверии новогодних праздников некоторые компании устраивают розыгрыши. Этим воспользовались мошенники, которые стали запускать якобы раздачу подарков в Telegram, предупредила в разговоре с агентством «Прайм» маркетолог PGR Agency Анастасия Бастрыкина.

Она объяснила, что злоумышленники создают в Telegram аккаунты, копирующие страницы известных компаний. От имени этих брендов и маркетплейсов аферисты объявляют розыгрыши. Всем участникам после этого сообщают о якобы выигрыше, а затем пытаются разузнать у них личные данные.

«Аферистов интересуют и доступы от личного кабинета пользователя маркетплейса, и данные банковских карт. Все это нужно, по словам организаторов розыгрышей-ловушек, для зачисления или передачи приза победителю», — отметила маркетолог.

Она призвала россиян никому не сообщать свои персональные данные, даже если обещанный приз будет очень привлекательным.

Ранее в МВД предупредили, что кибермошенники переключились на новый способ обмана под названием «спуфинг» (от английского spoofing — «подмена»). При этой схеме злоумышленник маскирует себя под компанию или человека, которому жертва доверяет.