Мошенники взялись за любителей Roblox | 360°

Общество 07 мая 2024, 15:37 Мошенники взялись за любителей Roblox Мошенники начали обманывать детей, играющих в онлайн-игру Roblox Unsplash

Читать 360 в

Мошенники придумали новый вид обмана. Аферисты обещают детям игровую валюту или предметы из онлайн-игры Roblox, прося взамен перевести деньги родителей. О новой схеме обмана предупредили в пресс-службе полиции Брянской области.

«Мошенники обманывают детей, играющих в Roblox, обещая им валюту (робуксы) или предметы для популярной онлайн-игры», — указали в ведомстве.

Реклама

Аферисты уговаривают зарегистрированных в группах по раздаче робуксов детей перевести родительские деньги в обмен на бонусы из игры. А мошеннические схемы злоумышленники прикрывают «заданиями».

Также аферисты предлагают детям якобы помощь в покупке виртуальной валюты. Они просят юное поколение предоставить информацию с банковских карт родителей или через телефоны взрослых следовать указаниям. Общение мошенников с ребятами зачастую проходит в мессенджерах.

Правоохранители призвали обратить на новую аферу внимание и провести с детьми беседу, рассказав об опасности общения с незнакомыми людьми в интернете.