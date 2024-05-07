Мошенники взялись за любителей Roblox | 360°

07 мая 2024, 15:37
Мошенники взялись за любителей Roblox
Мошенники начали обманывать детей, играющих в онлайн-игру Roblox
Мошенники придумали новый вид обмана. Аферисты обещают детям игровую валюту или предметы из онлайн-игры Roblox, прося взамен перевести деньги родителей. О новой схеме обмана предупредили в пресс-службе полиции Брянской области.
«Мошенники обманывают детей, играющих в Roblox, обещая им валюту (робуксы) или предметы для популярной онлайн-игры», — указали в ведомстве.
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Аферисты уговаривают зарегистрированных в группах по раздаче робуксов детей перевести родительские деньги в обмен на бонусы из игры. А мошеннические схемы злоумышленники прикрывают «заданиями».
Также аферисты предлагают детям якобы помощь в покупке виртуальной валюты. Они просят юное поколение предоставить информацию с банковских карт родителей или через телефоны взрослых следовать указаниям. Общение мошенников с ребятами зачастую проходит в мессенджерах.
Правоохранители призвали обратить на новую аферу внимание и провести с детьми беседу, рассказав об опасности общения с незнакомыми людьми в интернете.
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