Адвокат Краснов указал на необходимость контроля за интернетом со стороны государства | 360°

Общество 06 мая 2024, 15:40 Адвокат Краснов указал на необходимость контроля за интернетом со стороны государства

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Член Общественной палаты столицы и адвокат Дмитрий Краснов заявил о необходимости комплексного подхода в выявлении мошенников. Слова эксперта опубликовала радиостанция «Говорит Москва».

Согласно его мнению, государство должно вести работу по контролю за интернетом. Кроме того, эффективность покажет «пропагандистская деятельность ГУВД», считает специалист.

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Он считает, что необходимо проводить лекции о методах аферистов в школах, домах престарелых и центрах программы долголетия.