ИБ-эксперт Седов предупредил, что мошенники могут наклеить фальшивый QR-код поверх легального

Мошенники активно используют подмену QR-кодов для кражи денег у россиян. Эксперт по кибербезопасности Олег Седов рассказал «Авторадио» о таких схемах.

По словам специалиста, любая мера безопасности всегда связана с определенными неудобствами. Однако QR-коды созданы для комфорта: например, можно быстро оплатить коммунальные услуги, просто отсканировав код из почтового ящика.

«Очень часто в публичных местах, например проката самокатов, злоумышленники просто поверх легального QR-кода клею свой какой-то левый QR-код. Тогда просто люди смотрят приклеено, пусть даже небрежно, нехорошо, но беспечность», — отметил эксперт.

Он пояснил, что беспечность в подобных ситуациях может привести к серьезным последствиям.