Мошенники в Москве придумали новый способ обмана с проездными картами

В столице аферисты придумали новый способ мошенничества с поддельными ссылками на ресурсы транспортного комплекса якобы для пополнения карты «Тройка» и карты москвича. Предупреждение появилось в Telegram-канале дептранса.

«Ни в коем случае не переходите по непроверенным ссылкам для пополнения карты „Тройка“ и карты москвича — так вы можете стать жертвой преступников и потерять деньги», — следует из сообщения.

В дептрансе посоветовали использовать только официальные платформы и приложения московского транспортного комплекса для пополнения проездных карт. После перехода по гиперссылке следует проверять корректность написания веб-сайта в браузере.

Современные аферисты стали более изобретательными — они отказываются от массовых схем в пользу индивидуального подхода к жертве, заявил член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.