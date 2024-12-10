Депутат Немкин: мошенники отказываются от массовых схем в пользу индивидуального подхода

Современные мошенники становятся все более изобретательными. Они отказываются от массовых схем, выбирая индивидуальный подход к жертве. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с RT .

По его словам, ранее в основе обмана лежали простые способы. Однако сейчас злоумышленники начали изучать свою цель, анализируя личные данные, рабочее окружение и социальные сети.

«Такой метод требует больше времени и подготовки, но повышает вероятность успеха, поскольку жертва чувствует, что общается с хорошо осведомленным человеком», — пояснил парламентарий.

Одной из самых опасных тактик он назвал имитацию голосов коллег и руководителей. Используя искусственный интеллект, аферист может, например, предоставить фальшивое распоряжение о переводе денежных средств.